PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brand eines Einfamilienhauses in Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Brand von Einfamilienhaus

Vorfallsort: Friedrichsdorf-Seulberg, Bornstraße Vorfallszeit: Samstag, 12.06.2021, 03.00 Uhr

(pl) In Friedrichsdorf-Seulberg kam es in der Nacht zum Samstag zum Brand eines Einfamilienhauses. Gegen 03.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass in der Bornstraße ein Einfamilienhaus in Vollbrand steht. Vorher habe es einen lauten Knall gegeben. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause, so dass niemand verletzt wurde. Die verständigten Feuerwehren bekämpften die Flammen, durch welche auch noch umstehende Fahrzeuge beschädigt wurden. Das Haus wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört und stürzte teilweise ein. Der Schaden liegt einer ersten Schätzung zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich. Durch Anwohner wurde eine männliche Person gesichtet, welche sich nach Ausbruch des Feuers vom Brandort entfernt habe. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ist mit der Brandursachenermittlung betraut und kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen und Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell