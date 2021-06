PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Seniorinnen bei Verkehrsunfall verletzt +++ Verletzte Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw +++ Blitzerreport für die kommende Woche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Seniorinnen bei Verkehrsunfall verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße 10.06.2021, gg. 15.25 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag wurden in Bad Homburg zwei Seniorinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 15.25 Uhr befuhr eine 87-Jährige mit ihrem Opel Astra den Zubringer der Homburger Landstraße aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Zeppelinstraße. Als sie auf die Zeppelinstraße auffahren wollte, übersah die ältere Dame einen von rechts aus Richtung B 456 kommenden Ford Torino. Dessen 60-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Oldtimer prallte mit der Front gegen die Fahrerseite des Opel. Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Die Seniorin am Steuer des Astra sowie ihre 83-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Derzeit wird von einem Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro ausgegangen.

2. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wehrheim, Am Erlenbach, 10.06.2021, gg. 18.20 Uhr

(pa)Eine 31-jährige Fahrradfahrerin wurde am frühen Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wehrheim verletzt. Die Frau war gegen 18.20 Uhr auf dem Radweg parallel zum Obernhainer Weg unterwegs. Als sie gerade die Straße "Am Erlenbach" passieren wollte, kam aus dieser ein VW Tiguan gefahren. Dessen 61-jähriger Fahrer übersah die vorfahrtsberechtigte Radlerin, sodass es zur Kollision kam. Die 31-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die verletzte Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Donnerstag: Königstein, Falkensteiner Straße, Höhe Schule Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

