Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Zerkratzter Pkw

Zwischen letzten Mittwoch und Montag wurde ein silberner VW Caddy der Stadt Aalen rundherum zerkratzt. Der Pkw war zu dieser Zeit im Bereich der Bohlschule in der Friedrichstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Bopfingen: Unfallflucht

Auf rund 1200 Euro wird er Schaden geschätzt, der bei einer Unfallflucht am Montagmorgen hinterlassen wurde. Zwischen 9.15 Uhr und 9.20 Uhr wurde in der Hauptstraße ein VW Golf von einem Unbekannten bei der Vorbeifahrt gestreift. Dieser war vermutlich mit einem blauen Mercedes Vito bzw. Viano unterwegs. Weitere Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Leinzell: Sachbeschädigungen an Gemeindehalle

Am Montagmorgen wurden mehrere Sachbeschädigungen an der Gemeindehallte in der Kirchgasse festgestellt. Seit Sonntagabend wurden Betonplatten herausgerissen und zwei Scheiben mit Steinen eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680.

Heuchlingen: Pkw durchwühlt

In der Nacht auf Montag durchwühlte ein Dieb den Innenraum eines Audis, der im Weilerfeld abgestellt war. Womöglich war der Pkw unverschlossen, sodass der Unbekannt leichtes Spiel hatte. Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der Abklärungen. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt der ebenfalls der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Weißensteiner Straße übersah ein 31-jähriger Ford-Fahrer eine 17-jährige Zweiradfahrerin. Bei dem Unfall, der sich am Montag gegen 5.50 Uhr ereignete, entstand rund 2500 Euro Sachschaden. Die Jugendliche wurde zudem leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell