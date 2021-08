Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sprengkörper in Bach gefunden

Aalen (ots)

Braunsbach: Sprengkörper in Bach gefunden

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr fanden mehrere Kinder im Kindergarten- bzw. Grundschulalter einen Sprengkörper in einem Bach in Orlach. Anschließend brachten sie diesen in einen Garten in der Oberen Gasse von wo ein Elternteil die Polizei verständigte. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass es sich bei dem Sprengkörper um eine alte Handgranate aus amerikanischer Herstellung handelte, weshalb die Umgebung abgesperrt und die Spezialisten des Landeskriminalamts angefordert wurden. Diese transportierten den Sprengkörper ab um diesen im Anschluss kontrolliert zu sprengen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell