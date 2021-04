Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Petersberg - Am Sonntag (18.04.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den vier Wochen zuvor in der Eichendorffstraße aus einer offen stehenden Garage ein Pedelec gestohlen hatten. Das anthrazitfarbene Fahrrad der Marke Winora hatte einen Wert von circa 2.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

