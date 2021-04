Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrszeichen auf Verkehrsinsel beschädigt

Homberg - In der Zeit von Mittwoch (07.04.) bis Donnerstagmorgen (08.04.) befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die L 3073, mutmaßlich von Homberg (Ohm) kommend in Richtung Ober-Ofleiden. Hierbei beschädigte der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Kirtorf - Am Donnerstagmorgen (08.04), zwischen 05:30 Uhr und 05:45 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Neustadt mit seinem grauen Opel Astra die K 63 von Neustadt in Richtung Arnshain. Dabei kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches seinen Angaben zu Folge zu weit mittig fuhr und hierdurch eine Berührung der linken Außenspiegel verursachte. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 100 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Angaben zum Unfallbeteiligten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell