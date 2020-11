Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201102 - 1121 Frankfurt-Griesheim: Hantelstange und Gewichte im Visier - Fahndungsaufruf

FrankfurtFrankfurt (ots)

(hol) Der letzte Tag vor der vierwöchigen Schließung der Fitnessstudios versetzte zwei junge Männer offenbar derart in Panik, dass sie gestern versuchten, Trainingsequipment aus einem Fitnessstudio in Griesheim zu stehlen. Als sie sich ertappt fühlten, flüchteten sie ohne ihre Beute.

Gegen 22:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein etwa junger Mann (16-17 Jahre) aus dem Fenster der Herrenumkleide im 1. OG eines Fitnessstudios in der Mainzer Landstraße eine 20 kg Langhantelstange an einen etwa gleichaltrigen Komplizen herausreichte, der unten auf dem Parkplatz wartete. Die beiden bemerkten anschließend, dass die Zeugen offenbar den Studiobetreiber und dieser die Polizei verständigt hatte. Daraufhin flohen sie zu Fuß, ließen die Hantelstange jedoch zurück. Die hinzugerufenen Beamten stellten in der Umkleidekabine noch zwei zur Übergabe und Abtransport bereitgelegte 10 kg Hantelscheiben fest.

Personenbeschreibung:

Männlich, 16-17 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 100 kg schwer, 190 cm groß und blonde Haare, schwarzer Pullover

Männlich, 16-17 Jahre alt, dünne Statur, ca. 165 cm groß, braune, hochgelegte Haare, trug Sportkleidung

Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zu den Tätern machen können, sich telefonisch unter der 069 / 755-11600 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

