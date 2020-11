Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201101 - 1120 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(em) Heute Nachmittag (01.11.2020) kam es im Kreuzungsbereich Eschersheimer Landstraße/Fichardstraße zu einem Verkehrsunfall, in welchem auch ein Streifenwagen der Frankfurter Polizei involviert war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei vier Personen verletzt.

Gegen 14.00 Uhr befuhr ein Streifenwagen, ein Mercedes Vito, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Eschersheimer Landstraße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen zeigte die Ampel für den Streifenwagen rot, als dieser in den Kreuzungsbereich Eschersheimer Landstraße/Grüneburgweg bzw. Fichardstraße einfuhr. Zeitgleich fuhr eine Opel-Fahrerin bei grün aus der Fichardstraße kommend in den Kreuzungsbereich und kollidierte dabei mit dem Mercedes.

Sowohl die Autofahrerin, als auch die Besatzung des Streifenwagens, eine Beamtin und zwei Beamte, wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrspuren in Richtung Innenstadt mussten vorübergehend gesperrt werden.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie der -ursache dauern an.

