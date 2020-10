Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht- Zeugen gesucht (06.10.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am heutigen Dienstag gegen 06.30 Uhr in der Stuttgarter Straße einen Verkehrsunfall und fuhr weiter, ohne sich um eine verletzte Fußgängerin zu kümmern. Der unbekannte Autofahrer fuhr aus der Hofausfahrt im Bereich der Hausnummern 134-138 auf die Stuttgarter Straße ein. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, 61-jährige Fußgängerin und erfasste sie. Die Frau verletzte sich am Knie und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Mann fuhr mit seinem schwarzen Auto (mehr nicht bekannt) in stadtauswärtige Richtung davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell