Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Handy- und Gurtkontrolle in der Neuen Hafenstraße

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (04. Juni) haben die Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck und des Bezirksdienstes wiederholt Verkehrskontrollen durchgeführt. Sie kontrollierten circa 300 Fahrzeuge in der Zeit von 09:00-11:00 Uhr. Dabei stellten Sie in der Neuen Hafenstraße insgesamt 11 Verstöße wegen der verbotswidrigen Nutzung des Handys am Steuer fest. Ebenfalls 11 Mal waren Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt. Zudem wurden 2 Kontrollberichte wegen Fahrzeugmängeln ausgestellt und 1 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überschreitung der Anhängelast eingeleitet.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

