Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Montagnachmittag (05.04.) wurde ein weißer, ordnungsgemäß geparkter Ford Transit in der Rudolf-Diesel-Straße durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

