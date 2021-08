Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 59-Jähriger mehrfach betrunken am Steuer - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Obersontheim/ Schwäbisch Hall: 59-Jähriger mehrfach betrunken am Steuer - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel Polizeibeamten in der Gaildorfer Straße in Obersontheim ein BMW auf. Der Fahrer des Wagens sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 59-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Mann wurde daraufhin einer Blutentnahme unterzogen. Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr meldete ein 81-jähriger BMW-Fahrer, dass ihm soeben ein anderer BMW-Fahrer in Schwäbisch Hall im Bereich der Einfahrt der Sudetenstraße in die Gaildorfer Straße aufgefahren wäre. Anschließend sei der unbekannte BMW-Fahrer in seinem Auto in Richtung Hessental flüchtig gegangen. Eine Polizeistreife konnten den Unfallflüchtigen hier in der Haller Straße feststellen. Der Fahrer reagierte nicht auf Anhaltezeichen, sondern setze seine Fahrt in Richtung Sulzdorf auf der L1060 fort. Am Ortsbeginn Sulzdorf bog der BMW dann auf die Brückäckerstraße ein. Der Fahrer versuchte sich durch starkes Beschleunigen des Autos der Kontrolle zu entziehen. Anschließend fuhr er über den Lagerweg, erneut in die Brückäckerstraße und in die Mahläckerstraße. An der dortigen Tankstelle fuhr er wieder auf die L1060 in Richtung Vellberg. Von hier fuhr er weiter in Richtung Obersontheim. Von der L1060 bog er anschließend in Richtung Ummenhofen ab und fuhr von dort weiter in ein Wohngebiet. Bei der Flucht vor den Beamten war der Mann mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte teils trotz Gegenverkehr, so dass davon auszugehen ist, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Die Beamten konnten den Fahrer letztlich an seiner Wohnadresse stellen und einem Atemalkoholtest unterziehen. Dieser ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um denselben Mann handelte, welcher bereits in der Nacht aufgefallen war. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche von einem schwarzen BMW auf besagter Strecke gefährdet wurden, sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell