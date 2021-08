Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heizöl lief in Kanalisation - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Backnang: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 32-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Montag gegen 18 Uhr die Marktstraße in Richtung Sulzbacher Straße. Infolge eines Fahrfehlers stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei leicht. Das Motorrad prallte noch gegen einen geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Weil das Zweirad nicht versichert war, wurde wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Wegen eines Unfalls musste am Montagabend die B 14 zeitweise gesperrt werden. Ein 47-jähriger Golf-Fahrer befuhr gegen 22 Uhr die linke Fahrspur, als vor ihm kurz nach dem Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart ein vorausfahrendes Auto abbremste. Der Golf-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem Pkw Renault hinten auf. Ein weiterer nachfolgender Autofahrer konnte ebenfalls nicht mehr anhalten und kollidierte sowohl mit dem über die Fahrbahn schleudernden Pkw Renault als auch mit dem VW Golf. Die Insassen hatten Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Waiblingen-Bittenfeld: Ölzuleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Bei Baggerarbeiten im Außenbereich eines Hauses in der Herwarthstraße wurde am Montagnachmittag eine Ölzuleitung beschädigt. Anschließend gelangte eine unbestimmte Menge von dem ausgelaufenen Öl in die Kanalisation. Erst am Abend wurde dieser Umstand bekannt, woraufhin die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Kläranlage das Öl in einem Auffangbecken gesammelt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

