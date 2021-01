Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Raub gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überfielen drei Unbekannte einen 18-Jährigen in der Leopoldstraße. Der junge Mann ging gegen 2:25 Uhr von der Woldemarstraße aus den Fußweg an der Leopoldstraße entlang, als er auf Höhe der Kirche von drei Männern, die alle einen Mund-Nase-Schutz trugen, angesprochen wurde. Die Unbekannten forderten Geld von ihm, was er ihnen verwehrte. Daraufhin griff einer der Männer ihn an und schlug ihn. Als er zu Boden ging, schlugen auch die anderen Täter auf ihn ein. Die Täter rissen dem 18-Jährigen die Jacke vom Körper und flohen zu Fuß. Ein Täter rannte in Richtung ZOB davon, zwei Richtung Schötmar. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Raub übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

