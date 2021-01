Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Brand

Lippe (ots)

(rf) Am Samstag, 23.01.2021 kommt es gegen 13:40 Uhr zu einem Brand in einer Autowerkstatt. Unsachgemäße Montagearbeiten an einem Pkw führen zu dem Unglück, bei dem zwei männliche Personen, 30 Jahre und 61 Jahre alt, so schwer verletzt werden, dass sie stationär im Klinikum Detmold behandelt werden müssen.

