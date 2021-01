Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Holzhausen. Rasenmäher gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen am Donnerstag einen Rasenmäher von einem Grundstück am "Wildhang". Zwischen zirka 11:30 Uhr und 15 Uhr betraten die Diebe unberechtigt das Grundstück und stahlen den roten Rasenmäher der Marke "Sabo". Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Rasenmähers nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

