Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Kellerräume aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Dienstagmorgen nahm die Polizei mehrere Kellereinbrüche in einem Haus an der Enneper Straße auf. Nach ersten Ermittlungen hebelten unbekannte Täter zwischen dem 13.04.2020, 17:00 Uhr, und dem 14.04.2020, 08:30 Uhr zunächst die Holztür auf, die den Flur des Mehrfamilienhauses von der Treppe zum Kellergschoss trennt. Dann überwanden die Einbrecher an den sechs Kellerräumen jeweils die Vorhängeschlösser. Teilweise verbogen sie die Scharniere, teilweise rissen sie die Verankerungen aus der Wand. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise können unter 02331-986-2066 weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell