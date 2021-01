Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - versuchter Einbruch

Lippe (ots)

(rf) In der Nacht zu Samstag, dem 23.01.2021, versuchen unbekannte Täter in eine Werkstatt in Lage einzubrechen. Letztlich gelingt dieses Vorhaben nicht; es bleibt bei Sachschäden.

