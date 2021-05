Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Göschweiler; Pkw wendet auf der Fahrbahn und übersieht hierbei ein Leichtkraftrad

Am 19.05.21, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der L170, zwischen Göschweiler und der Schattenmühle ein Verkehrsunfall bei dem ein Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 46-jähriger Autofahrer wendete auf der L170 mit seinem Fahrzeug und übersah hierbei einen Mopedfahrer. Der 16-jährige Zweiradfahrer versuchte noch dem Auto auszuweichen was ihm aber nicht gelang. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander woraufhin der Mopedfahrer von seinem Zweirad abgewiesen wurde. Der Jugendliche zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, welche in einer nahegelegenen Klinik ambulant versorgt werden mussten.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

