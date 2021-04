POL-ME: Polizei zieht stark alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr - Mettmann - 2104099

Polizei Mettmann

Polizei zieht stark alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr - Mettmann - 2104099

Mettmann (ots)

Am Freitagvormittag (23. April 2021) verursachte ein 51-jähriger Busfahrer eines Linienbusses auf der Straße "Düsselring" in Mettmann einen Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das war geschehen:

Gegen 11:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Straße "Düsselring" in Richtung "Eidamshauser Straße". In Höhe der Haus-Nummer 15 touchierte der Fahrer mit dem Gelenkbus einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lkw eines Umzugsunternehmens. Sowohl der Linienbus als auch der Lkw wurden hierbei beschädigt, der Gesamtschaden wird auf circa 5.500 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Busfahrer zum Unfallhergang befragt. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 51-Jährigen fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit circa 1,7 Promille (0,83 mg/l) positiv.

Zur weiteren Beweisführung wurde der Unfallverursacher zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 51-Jährigen und untersagten ihm das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

