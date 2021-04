Polizei Mettmann

POL-ME: PKW überschlug sich mitten in der Nacht - Monheim- 2104098

Mettmann (ots)

Am 24.04.2021, gegen 03:30 Uhr, ereignete sich auf der Niederstraße in Monheim ein Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Ermittlungsstand befuhr ein 18 - jähriger Monheimer mit einem PKW VW Golf die Niederstraße in westliche Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er in Höhe Haus Nr. 12 die Kontrolle über den PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er zunächst einen, und ein paar Meter weiter den nächsten großen Blumenkübel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW VW Golf in die Luft geschleudert, stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW Opel Corsa zusammen und kam auf dem Dach zu liegen. Der Opel Corsa wurde durch den Aufprall ein paar Meter nach vorne geschoben, sodass er einen weiteren geparkten PKW, einen Opel Zafira, beschädigte. Der 18-jährige Monheimer konnte im Beisein der bereits eingetroffen Polizeikräfte den PKW unverletzt verlassen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, noch dass es sich um seinen eigenen PKW handelte. Den Schlüssel hatte er sich unerlaubt von einem Bekannten "ausgeliehen". Zu allem Überfluss hatte er noch Alkohol und Drogen konsumiert. Er wurde zur Polizeiwache verbracht und es wurde dort eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden gefertigt. Der PKW VW Golf musste abgeschleppt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zur fortgeschrittenen Stunde gab es diesbezüglich keinerlei Störungen.

