POL-ME: Vollendetes Tötungsdelikt in Haan: Tatverdächtiger gefasst - Haan - 2104097

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Wuppertal und Kreispolizeibehörde Mettmann

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits zeitnah in ihrer Pressemeldung OTS 2104096 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4897814) berichtete, kam es am Freitagnachmittag (23. April 2021) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alleestraße in Haan zu einem vollendeten Tötungsdelikt. Dabei kam eine 64-jährige Frau ums Leben, ihre 84-jährige Mutter wurde schwerstverletzt.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Noch am frühen Freitagabend konnte die Polizei nach einem Hinweis der Feuerwehr der Stadt Hilden einen 45-jährigen Mann als dringend tatverdächtig festnehmen. Der Mann war von Rettungskräften der Feuerwehr gegen 18:40 Uhr im Bereich des Hildener Rathauses als hilflose und augenscheinlich stark alkoholisierte Person aufgegriffen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Von dort war dann die Polizei alarmiert worden.

Laut aktuellem Stand der Erkenntnisse der zuständigen Mordkommission steht der Haaner unter dringendem Tatverdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Mutter nach einem Streit mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben. Dabei war die 64-Jährige ums Leben gekommen, die 84-Jährige wird weiterhin im Krankenhaus behandelt, in welches sie mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber eingeliefert worden war.

Polizeibeamte nahmen den Mann nach seiner Behandlung im Krankenhaus fest und brachten ihn im Anschluss zur Polizeiwache nach Mettmann, wo derzeit die weiteren polizeilichen Maßnahmen andauern. Die Hintergründe der Tat sowie die Motivlage des mutmaßlichen Täters sind noch unklar und Gegenstand der nach wie vor andauernden Ermittlungen.

