Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reserverad von Geländewagen entwendet

Erkelenz (ots)

Am Morgen des 5. April (Montag) entwendeten unbekannte Täter das Reserverad eines geparkten Geländewagens an der Straße Am Hügel. Die Tat ereignete sich zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr.

