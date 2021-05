Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Tretroller und Dreirad gestohlen

Möhnesee (ots)

Nach Zeugenaussagen entwendeten drei Jugendliche am Sonntag (16. Mai) um 12.35 Uhr von dem umzäunten Außengelände einer Kita am "Haus des Gastes" an der Küerbiker Straße in Körbecke einen Tretroller und zwei Dreiräder. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen eines der beiden Dreiräder im Nahbereich wieder auffinden. Die drei männlichen Jugendlichen waren circa 13 Jahre alt. Zwei von ihnen waren dunkel gekleidet. Einer hatte ein gelbes Oberteil und eine hellere Hose mit schwarzen Streifen. Die Polizei wertet zurzeit noch Fotos von einem Zeugen aus, der die Tatverdächtigen fotografiert hatte. Weitere Zeugen die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, sowie die reumütigen Jugendlichen selber, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell