Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Montag (17. Mai) befuhr gegen 15.05 Uhr ein 65-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen die Gaußstraße in Richtung Erwitter Straße. Dort wollte er seine Fahrt nach rechts, in Richtung Innenstadt fortsetzen. Als er an der Erwitter Straße mit seinem Wagen angekommen war, beobachtete er lediglich den von links kommenden Verkehr. Einen 69-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der auf dem Radweg stadtauswärts fuhr, bemerkte er zu spät, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden betrug circa 600 Euro. (reh)

