Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Unfallflucht an der Hauptstraße

Möhnesee (ots)

Ein schwarzer Volvo XC 60 parkte am Montag (17. Mai) zwischen 11 Uhr und 11.10 Uhr in einer Parkbucht an der Hauptstraße in Körbecke. Kurz nach ihrer Rückkehr stellte die Nutzerin des Wagens zwei Dellen am Heck des Wagens fest. Von dem Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Dieser hatte sich bereits entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.500 Euro ein. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

