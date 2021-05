Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Waldhausen - Rapsfeld behindert Sicht

Warstein (ots)

Am Montag (17. Mai) befuhr gegen 08.50 Uhr eine 66-jährige Warsteinerin mit ihrem Wagen einen für den Verkehr nicht freigegebenen Feldweg im Bereich der St.-Antonius-Straße in Waldhausen. Als sie sich einem weiteren Feldweg näherte, bemerkte sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, 40-jährigen Autofahrer aus Warstein, aufgrund des circa 150 cm hohen Rapsfeldes, zu spät. Im Einmündungsbereich stieß sie mit dem Wagen des 66-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 14.000 Euro ein. (reh)

