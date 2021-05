Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Von der Straße abgekommen

Welver (ots)

Am Montag (17. Mai) befuhr um 8.17 Uhr eine 56-jährige Frau aus Welver mit ihrem Wagen die L795 in Richtung Scheidingen. Eine Zeugin gab an, dass die Frau nach rechts über den Grünstreifen in den Graben fuhr und gegen eine Grabenüberführung prallte. Von hier aus wurde ihr Wagen wieder auf die Straße geschleudert. Die Welveranerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 2.000 Euro ein. (reh)

