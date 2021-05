Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Projektil im Katzenfell

Möhnesee (ots)

Eine Katzenbesitzerin im Cheruskerweg in Körbecke stellte am Montag (17. Mai) gegen 13 Uhr bei ihrer leicht verletzten Katze ein Diabolo-Projektil fest. Dieses fiel beim Streicheln des Tieres aus dem Fell heraus. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

