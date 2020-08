Polizei Aachen

POL-AC: Für mehr Sicherheit und Ordnung im Bereich Bushof: die gemeinsame Anlaufstelle Peterstraße 44

Aachen (ots)

Die Einrichtung einer gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei Aachen und Ordnungsamt der Stadt Aachen in der Peterstraße 44 nimmt Gestalt an. Oberbürgermeister Marcel Philipp und Polizeipräsident Dirk Weinspach werden im Rahmen einer Pressekonferenz in dieser Woche einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen und die Kooperation erläutern. Ziel ist, im Bereich des Bushofes für mehr Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

Donnerstag, 20. August, 14 Uhr, Foyer Haus Löwenstein am Markt 39.

Ihre Gesprächspartner sind:

Oberbürgermeister Marcel Philipp

Polizeipräsident Dirk Weinspach

Annekathrin Grehling, Stadtdirektorin und Rechtsdezernentin der Stadt Aachen

Dirk Hoff, Leiter der Polizeiinspektion 1

Der Aachener Bushof als Verkehrsknotenpunkt für Stadt und StädteRegion Aachen bietet seit Jahren Raum für die Drogen- und Trinkerszene mit all ihren Nebeneffekten und bildet somit einen Einsatzschwerpunkt in der Aachener Innenstadt. Mit der gemeinsamen Anlaufstelle sind die Sicherheitsbehörden durch dauerhafte Präsenz unmittelbar vor Ort, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Aachener Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

