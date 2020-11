Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall - 76-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt

GeldernGeldern (ots)

Am Samstag (07.11.2020) ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Mühlenweg in Geldern ein Verkehrsunfall bei dem eine 76-jährige Fahrradfahrerin aus Geldern verletzt wurde. Ein 38-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit seinem VW Passat den Mühlenweg in Geldern. An der Kreuzung Burgstraße / Mühlenweg übersah er die Fahrradfahrerin, die mit ihrem Pedelec durch den Zusammenstoß stürzte und sich dabei schwer verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Örtlichkeit komplett gesperrt.

