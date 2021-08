Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Spiegelberg: Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Eine 20-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr die K 1820 Uhr von Prevorst in Richtung Spiegelberg. Als beim Wanderparkplatz "Silberbrunnen" ein vorausfahrender Polo-Fahrer abbremste, bemerkte dies die Ford-Fahrerin zu spät und fuhr dem Polo hinten auf. Der 70-jährige Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Bei der 20-jährigen Autofahrerin wurde im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Bei ihr wurde deshalb eine Blutuntersuchung durchgeführt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wobei ihr auch die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr an der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße. Ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr die Westumfahrung von der B14 kommend entlang und hielt seinen Pkw aufgrund einer roten Ampel vor der Kreuzung an. Ein hinterherfahrender bislang unbekannter Fahrer eines VW Golf fuhr anschließend auf den Mercedes auf, setzte sein Fahrzeug danach zurück und flüchtete. Am Mercedes entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro, der Fahrer des Mercedes erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen. Das Kennzeichen des Unfallverursachers konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, wer zum Unfallzeitpunkt mit dem Auto unterwegs war, ist bislang allerdings unklar. Daher werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Fahrer beschreiben können, dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Korb: Unfallflucht

Am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Straße Hörnleskopf einen geparkten BMW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

