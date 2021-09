Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Birgen: Vermeintliche Einbrecher werden durch Alarmanlage vertrieben - Kripo bitte um Hinweise

Schwalmtal-Birgen (ots)

Am Freitag gegen 4.40 Uhr haben unbekannte Täter vermutlich versucht in Schwalmtal im Bereich Birgen/Stöcken in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein einsetzender akustischer Alarm vertrieb vermutlich die Einbrecher, nachdem sie eine Befestigungsschraube an der Anlage lösen wollten.

Bereits am Donnerstag fiel im Bereich Stöcken ein fremder Mann auf, der auf einer Bank am Straßenrand saß. Der fremde Mann war etwa 1,85 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet und trug eine Sonnenbrille. Er telefonierte vermutlich in niederländischer Sprache.

Weitere Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (765)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell