Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geschäftseinbruch

Brüggen-Bracht (ots)

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher durch Hebeln an einer Metalltüre Zugang zum Verkaufsraum eines Geschäftes für Sanitärbedarf auf der Straße Alst in Brüggen Bracht. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Zur Beschreibung kann derzeit gesagt werden, dass er kurze Haare hat und ein hellblaues Oberteil, vermutlich ein Hemd, trug. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (767)

