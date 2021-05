Polizei Düren

POL-DN: Zu viert mit Drogen im Auto

Düren (ots)

Gestern kontrollierte die Polizei vier Personen, die sich in einem geparkten Pkw aufhielten. Man fand unter anderem Drogen und schrieb mehrere Anzeigen.

Gegen 17:50 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung am Montag in der Nörvenicher Straße unterwegs. Aus einem geparkten Pkw, der mit vier Personen besetzt war, roch es stark nach Cannabis, sodass die Beamten sich entschieden, den Wagen zu kontrollieren. Zunächst fand man bei einem 22-jährigen Dürener kleine Mengen an Amphetamin und eine größere Menge Bargeld. Ein 18 Jahre alter Mann aus Düren trug ein Messer und einen Schlagring bei sich. Im Innenraum des gemieteten Autos wurde zudem Cannabis gefunden. Auch Utensilien, die üblicherweise zum Verkauf von Drogen genutzt werden, befanden sich im Wagen. Bei den anderen beiden Männern verlief die Durchsuchung negativ.

Neben Anzeigen wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden zudem Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung gefertigt, da zu viele Personen aus verschiedenen Haushalten ohne Mund-/Nasenschutz im Pkw saßen.

