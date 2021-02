Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Gegenstände auf Autobahn geworfen - Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

++In der Nacht von Freitag, 19.02., auf Samstag, 20.02.2021, haben unbekannte Täter gegen Mitternacht mehrere Gegenstände von einer Brücke im Vareler Stadtteil Büppel auf die darunter verlaufende Autobahn 29 geworfen und so mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 00:10 Uhr meldeten zahlreiche Anrufer bei der Polizei, dass auf der kompletten Fahrbahn der A 29, zwischen den Anschlussstellen Varel-Obenstrohe und Jaderberg, diverse Leitpfosten liegen würden. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Unbekannten zehn Leitpfosten aus den Seitenbereichen der Straße 'Brunsdamm', welche als Verbindungsweg die Vareler Stadtteile Büppel und Obenstrohe verbindet und die Autobahn überquert, herausgezogen und von der Brücke auf die Autobahn geworfen haben. Zwei Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß mit den Hindernissen nicht mehr vermeiden und kollidierten mit diesen. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer konnten nur durch riskante Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die unbekannten Täter ein. Zeugen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Oldenburg telefonisch unter 04402/933-0 in Verbindung zu setzen.++ (200614)

