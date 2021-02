Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Museum +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Räume des Oldenburger Computer-Museums am Bahnhofsplatz eingebrochen. Die Diebe betraten in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, zunächst ein Treppenhaus des Gebäudes. Dort schlugen sie die Scheibe der Eingangstür zum Museum ein und entwendeten Geldkassetten mit insgesamt über 500 Euro Bargeld.

Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (192600)

