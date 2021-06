Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Brand und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einem Brand eines Pkw am vergangenen Freitag (11.06.2021) in Beuel hat das auf Brandermittlungen spezialisierte Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brand auf einem Parkplatz am Schwarzen Weg alarmiert. Die Feuerwehr brachte dort die Flammen an einem Citroën Berlingo schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang unklar.

Nach den ersten Ermittlungen und Auswertungen von Überwachungsvideos in Tatortnähe sucht die Polizei den oder die Fahrer/in eines weißen Kastenwagens und zwei jüngere Personen auf Fahrrädern, die unmittelbar nach Brandentstehung auf den Bildern zu sehen waren. Sie könnten wichtige Zeugen sein. Die Ermittler bitten weitere Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden

