Polizei Bonn

POL-BN: Fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos in Alfter-Witterschlick

Bonn (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Hauptstraße (Landstraße 113) in Alfter-Witterschlick wurden am Dienstagnachmittag fünf Personen schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine 49-jährige Frau um 15 Uhr mit ihrem Pkw, in dem sich auch ihre elfjährige Tochter befand, die Hauptstraße in Richtung der Bundesstraße 56. Als sie in Höhe der Raiffeisenstraße ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen musste, lenkte sie sie aus bislang nicht bekannter Ursache ihr Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kam es zu dem Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 39-Jährigen. In deren Fahrzeug befanden sich zwei Jungen im Alter von 8 und 11 Jahren.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Personen schwer verletzt. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.Die viere weiteren Verletzten wurden nach notärztlichen Erstversorgungen mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen zur Unfallursache wurden die beiden Autos für eventuelle technische Untersuchungen sichergestellt und mit Abschleppfahrzeugen abtransportiert.

Für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsmaßnahmen an der Unfallstelle wurde die Straße in diesem Streckenabschnitt bis 16:55 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

