Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 79jähriger PKW-Führer aus Viersen-Süchteln in Süchteln die Beckstraße aus Richtung Anne-Frank-Straße kommend in Richtung Düsseldorfer Straße. In Höhe Haus 40 wollte er nach links auf den dortigen Garagenhof einfahren. Dabei achtete er nicht auf einen 10jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad den -aus Sicht des Kindes- rechtsseitigen Gehweg der Beckstraße aus Richtung Düsseldorfer Straße kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Es suchte mit seiner Mutter selbständig einen Arzt auf. /UR (766)

