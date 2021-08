Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - 52-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Am Montag kam ein Mann nach einem Unfall in Laupheim ins Krankenhaus.

Kurz nach 9 Uhr koppelte der 52-Jährige Fahrer seinen Auflieger auf einem Firmengelände in der Straße "Neue Welt" an seine Mercedes Zugmaschine. Hierbei hatte er die Feststellbremse an seinem Zugfahrzeug nicht angezogen. Sein Gespann rollte langsam rückwärts. Als der Mann das bemerkte versuchte er zum Fahrerhaus zu gelangen. Das gelang ihm nicht und er wurde zwischen einer Hallenwand und Laster eingeklemmt. Zeugen bemerken den Unfall und eilten zu Hilfe. Ihnen gelang es den Mann zu befreien. Der erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

