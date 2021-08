Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Montag in Ehingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 49-Jährige kurz vor 7 Uhr in der Dettinger Straße und bog in die Sankt-Bernhard-Straße ein. Dort fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Renault. Sie hatte Vorfahrt. Die übersah der Fahrer des Mercedes. Den Unfall konnte die Autofahrerin nicht mehr verhindern und die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Sie konnte sich selbst in ärztliche Behandlung geben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

