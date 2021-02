Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 38 - Folgemeldung - Fahrbahn seit 14:00 Uhr wieder frei

Mannheim (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW Peugeot den linken Fahrstreifen der B 38a, aus Richtung Feudenheim kommend in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau. Während er im Bereich der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau einen weißen PKW BMW eines 36-Jährigen überholte näherte sich ein 21-jähriger Fahrer eines schwarzen PKW Audi A5, von hinten, auf dem linken Fahrstreifen. Dieser erkannte den vorrausfahrenden PKW, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen und kollidierte dort mit hohem Geschwindigkeitsüberschuss mit dem weißen BMW des 36-Jährigen. Dieser wurde nach rechts abgewiesen und kollidiert mit der dortigen Schutzplanke. Der schwarze PKW Audi wird ebenfalls nach rechts abgewiesen und prallt ebenfalls in die Schutzplanke. Die 5 Insassen des PKW Audi im Alter von 17 bis 21 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des weißen PKW wurde leicht, dessen Beifahrerin schwer verletzt. Sie musste durch die Berufsfeuerwehr Mannheim aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde durch den Rettungsdienst in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell