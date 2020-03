Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200310.5 Kellinghusen: Dieb entwendet Tasche

Kellinghusen (ots)

Während sich eine Frau am Montag in Kellinghusen nach dem Einkauf auf dem Parkplatz eines Supermarktes aufgehalten hat, entwendete ihr ein Unbekannter einen Beutel samt Inhalt.

Gegen 10.00 Uhr hantierte die Anzeigende gemeinsam mit ihrem Mann an ihrem auf dem Aldi-Parkplatz in der Störstraße abgestellten Auto, als ein Dieb ihre im Einkaufswagen abgelegte Tasche samt Portemonnaie stahl. In der Geldbörse befanden sich neben 60 Euro Bargeld weitere Gegenstände, die später am Abstellplatz für die Einkaufswagen wieder auftauchten - samt dem Stoffbeutel, allerdings ohne das Bargeld.

Mit mehr Vorsicht hätte die Geschädigte den Diebstahl sicher vermeiden können. Weder der Einkaufswagen noch die unverschlossene Handtasche oder Jackentasche sind geeignete Aufbewahrungsorte für Portemonnaies. Aktuell nutzen Diebe die günstige Gelegenheit immer wieder, um insbesondere ältere Menschen zu bestehlen - zum Teil auch unter Ablenkungsmanövern. Halten Sie während des Einkaufs ihre Augen offen und passen Sie gut auf Ihr Geld auf!

Merle Neufeld

