Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200310.3 Tellingstedt: Einbruch in Einfamilienhaus

Tellingstedt (ots)

Während die Bewohnerin eines Hauses in Tellingstedt am Montag einen Mittagsschlaf hielt, bekam sie Besuch von einem Einbrecher. Der floh, als er die Geschädigte weckte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 14.00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Objekt in der Straße Südermühle. Er durchsuchte mehrere Räume und stieß dabei auf die im Gästeschlafzimmer ruhende 77-jährige Hausbewohnerin. Diese erwachte und sprach den Einbrecher an, worauf der Mann aus dem Gebäude in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Der ungebetene Gast erbeutete einige Schmuckstücke und Uhren von noch nicht zu bezifferndem Wert.

Laut der Geschädigten war der Täter schlank, 165 bis 170 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet und hatte kurze, dunkelblonde Haare. Wer Hinweise auf diese Person geben kann, sollte sich an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

