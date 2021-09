Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 36jähriger PKW-Führerin aus Nettetal in Lobberich die Breyeller Straße in Richtung Kreisverkehr. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie die von links kommende 14-jährige Fahrradfahrerin aus Nettetal, die den parallel zum Fenland Ring verlaufenden Radweg in Richtung Caudebec Ring befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte auf die Motorhaube und wurde leicht verletzt./HJR (770)

