Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210917 Willich-Neersen: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Neersen (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Hörenweg. Er bemerkte am Freitag, gegen 21:35 Uhr zwei Personen, die auf das Terrassendach seines Nachbarhauses kletterten. Als er die Personen von seinem Dachfenster ansprach flüchteten diese in Richtung Fehling. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (769)

