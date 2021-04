Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Nach Brand in Garage - Polizei sucht mit Bildern und Video nach dem Tatverdächtigen - Geschädigte loben Belohnung aus

Aachen (ots)

Am 05. März diesen Jahres kam es in einer Garage eines Einfamilienhauses in der Oberforstbacher Straße zu einem Brand. Durch das Feuer entstand ein mehrere tausend Euro hoher Sachschaden (siehe hierzu unsere Meldung vom 05.03.2021). Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben bislang, dass sich zur Tatzeit eine unbekannte und dringend tatverdächtige Person am Tatobjekt aufhielt; per Videokamera konnte diese aufgezeichnet werden konnte. Da weiterführende Ermittlungen sowie ein Zeugenaufruf jedoch nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen führten, bitten Staatsanwaltschaft und Polizei Aachen nun erneut, im Rahmen dieser Öffentlichkeitsfahndung, die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise auf die im Video und den Bildausschnitten abgebildete Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. Das Video und die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-brandstiftung

Die Eigentümer der Garage haben für Hinweise, die zur Ergreifung und zur rechtskräftigen Verurteilung des Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5000,- Euro ausgelobt. (pw)

