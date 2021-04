Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall mit Flucht

Mainz (ots)

Montag, 12.04.2021, um 12.30 Uhr

Am Montagmittag befuhr eine 66-Jährige die B 455 von Wiesbaden-Erbenheim kommend und fuhr vor der Auffahrt zur BAB 671 an einem Stauende auf das vor ihr fahrende Fahrzeug eines 26-Jährigen auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der 26-Jährige stieg aus und forderte die 66-Jährige zum Austausch der Personalien auf, woraufhin diese unerlaubt die Unfallörtlichkeit verließ. Der 26-Jährige folgte ihr und verständigte die Polizei. Die 66-Jährige war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Es erfolgte eine Blutentnahme und Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein wurden sichergestellt.

