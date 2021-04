Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Lerchenberg, Streit um Paketzustellung eskaliert

Mainz-Lerchenberg (ots)

Montag, 12.04.2021, 13:55 Uhr

Am Montag, den 12.04.2021 kommt es zu Streit im Stadtteil Mainz-Lerchenberg, im Rahmen einer Paketzustellung. Vorausgegangen waren laut beider Streitparteien wohl mehrere problembehaftete Übergabevorgänge, bei vergangenen Auslieferungen. Da nun aber ein 51-jähriger Mainzer die notwendige Unterschrift bei Zustellung des Päckchens verweigerte und dem Zusteller dieses aus der Hand nimmt, kommt es zur lautstarken Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 51-Jährige den 21-jährigen Zusteller am Kragen packt. Die Polizei vom Mainzer Lerchenberg wird hinzugerufen um die Situation zu schlichten. Fazit der missglückten Paketzustellung: Anzeigen wegen Körperverletzung und Nötigung.

